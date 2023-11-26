Рамиль Исанбаев, 39-летний сержант стрелковой роты из Убинского района, погиб в зоне CВO

Сержант стрелковой роты из Убинского района погиб в зоне специальной военной операции.

Как сообщает районная администрация, в зоне специальной военной операции погиб 39-летний житель Убинского района Новосибирской области Рамиль Исанбаев.

Весной 2023 года Рамиль отправился в зону СВО, погиб он в начале ноября.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области простились с местным жителем, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Сергей Петрович, родившийся 24 июня 1967 года, имел значительный боевой опыт. В марте этого года он добровольно отправился на передовую.