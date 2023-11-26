Самой сексуальной девушкой Новосибирска признали афросибирячку Муэ

В Новосибирске 33-летнюю Дженис Муэ признали самой сексуальной женщиной города на местном конкурсе красоты.

Девушка смешанного происхождения покорила членов жюри. У нее мама русская, а отец — замбиец. Ей присвоили титул «Sexy Lady of Siberia».

Дженис является профессиональной моделью и специалистом по недвижимости. К 33 годам она уже купила квартиру, автомобиль и строит собственный дом.

Амбициозная афросибирячка утверждает, что любит ставить перед собой сложные задачи и является сторонником пошагового подхода к достижению целей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске создали съедобный макет вокзала из пряников.