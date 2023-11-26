В Новосибирске создали съедобный макет вокзала из пряников

В Новосибирске на VIII арт-фестивале «Мир пряника» кондитеры создали съедобный макет железнодорожного вокзала из пряников. Об этом сообщают «Новосибирские новости».

Работа над мини-версией здания заняла около четырех часов. В субботу, 25 ноября, его показали в «Выставочном центре по сохранению истории Западно-Сибирской железной дороги».

Высота макета — 20 сантиметров, площадь — 1 квадратный метр. Для его создания кондитеры использовали восемь килограммов муки, 1,5 килограмма масла, шесть килограммов сахара, 30 яиц, 1 килограмм карамели и 5 килограммов глазури.

Детали макета подготовили за месяц. Пряничную версию вокзала Новосибирск-Главный выставили в стеклянной витрине.

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