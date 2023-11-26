Самой юной мамой стала 13-летняя девочка в Новосибирской области

13-летняя девочка родила в Новосибирской области.

Как сообщает Новосибирскстат в статистике, опубликованной ко Дню матери, отмечаемому 26 ноября, в Новосибирской области самой юной мамой стала 13-летняя девочка, а самой возрастной — 52-летняя женщина. Средний возраст матери на момент рождения ребёнка составил 28 лет.

Также, по данным статистики, 54% детей родились у женщин в возрасте 25-34 лет. В браке на свет появились 78% детей.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибирячек с Днём матери. Он также пожелал крепкого здоровья и материнского счастья всем сибирячкам.