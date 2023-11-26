Стало известно, когда в Новосибирск придет холод

На следующей неделе в Новосибирске похолодает.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в среду и четверг температура воздуха будет до -1 градуса. Однако к выходным потепление перейдет в похолодание. Ночью в воскресенье температура опустится до -9 градусов. Возможен снегопад.

Сервис Gismeteo передает более значительное похолодание с 3 декабря. Днем в субботу ожидается 0 градусов, но на следующий день термометр может показать от -3 до -9 градусов.

Прогноз World-weather.ru также подтверждает изменения в погоде. Теплая погода продержится до воскресенья, после чего ожидается резкое похолодание, с температурой воздуха до -17 градусов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском на водохранилище спасли 9 рыбаков, которых унесло на льдине.