Учёные из Новосибирска разработали приложение по диагностике заболеваний у рыб

В Новосибирске разработали приложение, которое диагностирует заболевания у всех видов рыб.

Как сообщается на сайте А:Старт, в Новосибирске молодые учёные разработали приложение, которое при помощи искусственного интеллекта позволяет диагностировать заболевание рыб.

Руководитель стартапа Юлия Шатохина рассказала, что в приложение необходимо загрузить фото нужной рыбы, потом алгоритмы искусственного интеллекта определяет диагноз.

Также было отмечено, что в базу данных занесено уже более 50 рыбных заболеваний. Приложение определяет заболеваний с точностью 90%.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что новосибирские учёные создали вакцину от гриппа. Изобретение новосибирских учёных поможет найти новые способы лечения вирусов и различных заболеваний как у человека, так и у животных.