Ученые нашли убийц раковых клеток в говядине и молоке

Ученые Чикагского университета опубликовали результаты исследования, в котором выявили, что жирные молочные продукты, говядина и баранина содержат транс-вакценовая жирная кислота (ТВК), которая лечит рак.

Исследование представляет под собой детальный анализ биологической активности 235 различных веществ, присутствующих в пище.

ТВК, образующаяся в рубце жвачных животных, впоследствии накапливается в жирах и молоке. Ученые доказали, что это вещество может проникать в опухоли и уничтожать раковые клетки.

Эксперименты на грызунах показали, что диета ТВК существенно замедляет рост меланомы и рака толстой кишки по сравнению с теми, кто потреблял обычную пищу. Исследование также включало анализ воздействия ТВК на пациентов с онкологическими заболеваниями.

Ученые хотят попробовать включить добавки с ТВК в терапию пациентов с онкологией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска разработали приложение по диагностике заболеваний у рыб.