В Дзержинском районе Новосибирска перевернулась «Газель»

В Новосибирске перевернулась «Газель» на бок.

Как сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», 25 ноября в Новосибирске в Дзержинском районе на дороге перевернулась «Газель».

«На дорогу у дома № 163 на проспекте Дзержинского неожиданно вышла бабушка. Чтобы избежать столкновение, мужчине пришлось резко затормозить, но из-за сильного гололёда автомобиль оказался на боку», — написали в посте.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на трассе Кемерово-Промышленная в Кузбассе ночью 24 ноября столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовик с прицепом, перевозивший БелАЗ.