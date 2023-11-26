В фильме «Москва слезам не верит» найден киноляп

В известном советском фильме «Москва слезам не верит» зрители обнаружили киноляп.

Как сообщает портал РБК, в фильме «Москва слезам не верит» был обнаружен киноляп на пледе, который появляется в нескольких сценах.

Персонаж Гоша, которого сыграл актёр Алексей Баталов, накрывает Катерину тем же пледом, что и весел на стене в некоторых сценах. Соответственно, один и тот предмет стал и настенным ковром, и мягким пледом для комфорта.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске покажут фильмы, снятые документалистами в зоне СВО. Первой аудиторией станут студенты шести новосибирских вузов. После этого фильмы покажут в учебных заведениях, а также на телевизионных передачах и в кинотеатрах.