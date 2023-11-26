В Новосибирске девочке с ВИЧ-инфекцией не давали еду и постельное бельё

Ребёнка с ВИЧ не обеспечили необходимым в больнице.

Жительница Новосибирска рассказала, что её ребенку с диагнозом ВИЧ в больнице сутки не предоставляли постельное бельё и не кормили.

У девочки диагностировали проблемы с почками, после чего потребовалось стационарное лечение. После прибытия в больницу женщина поинтересовалась, застелила ли её дочь постель, но та ответила, что ей ничего не предоставили для этого. Тогда мама начала бить тревогу, но не смогла дозвониться до сестринского поста. Всю ночь девочка провела без постельного белья.

На следующий день врачи аргументировали данный инцидент тем, что про девочку просто забыли. Но после этого ей также забыли предоставить и питание, которое не давали двое суток.

Юристы утверждают, что у женщины есть возможность защитить права ребёнка в суде.

Напомним, что в Сибирском федеральном округе сократилось число заболеваний ВИЧ-инфекцией.