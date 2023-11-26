В Новосибирске к 2043 году хотят построить мини-город рядом с «Золотой Нивой»

В Новосибирске собираются построить новый микрорайон площадью почти 50 гектаров в Октябрьском районе, неподалеку от станции метро «Золотая Нива».

Застройщиком проекта стала компания Nova, которая представила план создания «мини-города» в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной с продлением до улицы Доватора.

Строительство микрорайона планируют начать в 2024 году и завершить к 2043 году. Проект предусматривает размещение шести многоквартирных домов за счет застройщика и 12 домов от городских властей.

В новом микрорайоне планируют построить жилье комфорт-класса высотой от 12 до 22 этажей общей площадью более 401 тысячи квадратных метров. Кроме того, Nova обещает построить детские сады, школу, больницу, торговый центр и большой парк.

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