В Новосибирске концессионера моста через Обь привлекут к административной ответственности

К административной ответственности привлекут концессионера моста через Обь.

По данным пресс-службы ТАСС, сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований законодательства при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Специалисты Ростехнадзора выявили 17 нарушений обязательных требований законодательства и проектной документации в ходе проверки строительства четвёртого моста через реку Обь и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

В результате проверок были вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Напомним, что в Новосибирске четвертый мост продолжат строить за деньги группы «ВИС».