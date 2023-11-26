сегодня
26 ноября, 11:47
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
26 ноября, 11:47
пробки
2/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 09:31
общество

В Новосибирске концессионера моста через Обь привлекут к административной ответственности

Фото: ГК «ВИС»

К административной ответственности привлекут концессионера моста через Обь.

По данным пресс-службы ТАСС, сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований законодательства при строительстве четвертого моста через Обь в Новосибирске.

Специалисты Ростехнадзора выявили 17 нарушений обязательных требований законодательства и проектной документации в ходе проверки строительства четвёртого моста через реку Обь и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

В результате проверок были вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности за нарушения, предусмотренные частями 1, 2 статьи 9.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Напомним, что в Новосибирске четвертый мост продолжат строить за деньги группы «ВИС».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в