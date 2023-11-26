В Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств

Департамент финансов и налоговой политики подвел итоги четырех аукционов на оказание услуги по предоставлению кредита.

Мэрия Новосибирска взяла кредит на сумму 500 млн рублей для погашения долгов.

Департамент финансов и налоговой политики завершил четыре аукциона по выбору банка для предоставления кредита в форме возобновляемой кредитной линии. Победителем стало ПАО «Промсвязьбанк».

Срок кредитной линии составит 730 дней. Ее используют для погашения долговых обязательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к 2043 году хотят построить мини-город рядом с «Золотой Нивой».