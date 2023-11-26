сегодня
26 ноября, 21:18
пробки
1/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
26 ноября, 21:18
пробки
1/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 19:20
общество

В Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств

Фото: Pexels.com

Департамент финансов и налоговой политики подвел итоги четырех аукционов на оказание услуги по предоставлению кредита.

Мэрия Новосибирска взяла кредит на сумму 500 млн рублей для погашения долгов.

Департамент финансов и налоговой политики завершил четыре аукциона по выбору банка для предоставления кредита в форме возобновляемой кредитной линии. Победителем стало ПАО «Промсвязьбанк».

Срок кредитной линии составит 730 дней. Ее используют для погашения долговых обязательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске к 2043 году хотят построить мини-город рядом с «Золотой Нивой».

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в