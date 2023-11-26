В Новосибирске неизвестный напал на женщину в офисе микрозаймов

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В воскресенье, 26 ноября, в Новосибирске произошел инцидент возле офиса микрозаймов на остановке общественного транспорта «Учительская».

Неизвестный, вооруженный предметом, похожим на нож, напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Мужчина угрожал ей.

Полицейские немедленно начали расследование и посмотрели записи с уличных камер наблюдения. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Информация о размере ущерба неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.