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проиcшествия

В Новосибирске неизвестный напал на женщину в офисе микрозаймов

Фото: Pexels.com

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В воскресенье, 26 ноября, в Новосибирске произошел инцидент возле офиса микрозаймов на остановке общественного транспорта «Учительская».

Неизвестный, вооруженный предметом, похожим на нож, напал на сотрудницу офиса микрозаймов. Мужчина угрожал ей.

Полицейские немедленно начали расследование и посмотрели записи с уличных камер наблюдения. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Информация о размере ущерба неизвестна.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мать двоих детей убила собственную мачеху и мужа.

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Игорь Кириченко
Журналист

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