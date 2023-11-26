В Новосибирске по приметам 1 декабря определяют погоду на зиму

В последний месяц года в Новосибирске традиционно обратили внимание на народные приметы.

Специалисты пока не дали точный прогноз на декабрь, январь и февраль. Из-за этого местные жители обращают внимание на старинные методы предсказания погоды.

1 декабря в День памяти мучеников Платона и Романа наблюдают за погодой, чтобы предугадать, насколько будет суровой зима. Если солнце светит, прогнозируют раннюю весну, а мороз в этот день может быть признаком холодной зимы.

Также обратили внимание на 2 декабря. В этот день метель может предсказать продолжительность зимы.

4 декабря сильный мороз связывают с засушливым летом.

6 декабря в Митрофанов день облачная погода может быть предвестником сильной метели.

Ясная погода 7 декабря сулит снегопады и морозы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском продают коттедж за 120 млн рублей на берегу залива.