В Новосибирске вызвали полицию из-за танцующего белого медведя

В Новосибирске жители домов №11-15 по улице Шевченко вызвали полицию из-за громкой программы аниматора в костюме белого медведя.

Инцидент произошел ночью 26 ноября.

Танцы аниматора нарушили покой жителей. Люди обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сразу выехали на место происшествия.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что получили звонок от жителей. Праоохранители отметили, что вызов зарегистрировали в установленном порядке. Идет проверка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске по приметам 1 декабря определяют погоду на зиму.