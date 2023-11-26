сегодня
26 ноября, 21:18
пробки
1/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня
26 ноября, 21:18
пробки
1/10
погода
+0°C
курсы валют
usd 88.81 | eur 96.91
сегодня 19:43
общество

В Новосибирске заметили кондуктора с серым котом на плече

Фото: t.me/teleact54

В автобусе №39 а Новосибирске заметили кондуктора с серым котом на плече. Об этом пишет телеграм-канал АСТ-54.

В сообщении говорится, что кот помогает рассчитывать горожан за проезд. Новосибирцы высоко оценили креативный подход кондуктора и считают такую картину приятным сюрпризом в повседневной рутине.

Пользователи комментируют: «Хоть какой-то позитив из общественного транспорта»; «Погладь кота»; «Очень мило. Но не оплатишь проезд — все лицо расцарапает».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в