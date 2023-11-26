В Новосибирске заметили кондуктора с серым котом на плече

В автобусе №39 а Новосибирске заметили кондуктора с серым котом на плече. Об этом пишет телеграм-канал АСТ-54.

В сообщении говорится, что кот помогает рассчитывать горожан за проезд. Новосибирцы высоко оценили креативный подход кондуктора и считают такую картину приятным сюрпризом в повседневной рутине.

Пользователи комментируют: «Хоть какой-то позитив из общественного транспорта»; «Погладь кота»; «Очень мило. Но не оплатишь проезд — все лицо расцарапает».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мэрия возьмет кредит на погашение долговых обязательств.