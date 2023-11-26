В Новосибирске жители прокатились по льду Обского моря

Новосибирцы на коньках и велосипедах покатались по замёрзшему морю.

В Новосибирске мультиклуб «СПЕКТР» организовал акцию, благодаря которой утром 23 ноября жители добрались на коньках и велосипедах до точки за 20 минут. Ещё полтора часа люди просто катались и любовались видами Обского моря.

А местные спортсмены рассказали, что сейчас отличный период для катания по льду на водоемах, так как снег ещё не лёг.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в зоопарке Новосибирска белые медвежата ломают лед в бассейне.