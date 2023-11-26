В Новосибирске зоопарк показал видео с обитателями ко Дню матери

В запись вошли кадры с манулами, волками, белыми медведями.

Новосибирский зоопарк поздравил женщин с Днем матери. Они опубликовали на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» видео-ролик с обитателями-мамами.

В ролике запечатлены манулы, волки, белые медведи и другие животные, ухаживающие за своими детенышами. Подписчики назвали видео милым и прекрасным.

«Какое милое видео», «Какая прелесть», «Материнская любовь — святое чувство», — написали подписчики в комментариях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в зоопарке Новосибирска живут необычные представители кошачьих.