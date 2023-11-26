В зоопарке Новосибирска живут необычные представители кошачьих

В Новосибирском зоопарке обитает 28 видов кошачьих.

На сайте парка говорится, что среди обитателей зоопарка можно встретить манулов, каракалов, пуму, оцелотов, и других представителей кошачьих.

Манулы в зоопарке размножаются с 1995 года. Их потомки находят новый дом в различных зоопарках по всему миру, включая Польшу, Австрию, Германию, Францию, Великобританию и Чехию.

Каракалы появились в зоопарке в 1996 году. Они также пользуются популярностью среди новосибирцев.

Оцелотов привезли в зоопарк в 1977 году. Еще одним привлекательным видом являются дымчатые леопарды, которые появились в зоопарке с января 2013 года.

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