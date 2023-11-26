В Новосибирской области 26 ноября обещают 0 градусов и мокрый снег

Обильный мокрый снег и нулевая температура ожидается в Новосибирске в воскресенье, 26 ноября.

Как сообщают синоптики, в ночь с 25 на 26 ноября в Новосибирске было -8 градусов, температура опускалась до -11. Днём ожидается 0 градусов.

По данным Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в городе прогнозируется облачная с прояснениями погода, временами мокрый снег.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в уходящем 2023 году синоптики очень точно спрогнозировали умеренно-мягкую новогоднюю метеообстановку в столице Западной Сибири.