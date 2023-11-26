В Забайкалье из-за взрыва кофемолки мальчик потерял кисть руки

Из-за взрыва заминированной кофемолки в Забайкальском крае возбудили уголовное дело по факту попытки убийства. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.

Из-за взрыва пострадал восьмиклассник. Мальчик потерял кисть.

Мать пострадавшего сообщила правоохранительным органам, что у их семьи обычно нет конфликтов с окружающими. Однако недавно произошла ссора с мужчиной, у которого они купили дом. Все документы были в порядке. Однако продавец утверждал, что ему не хватило 300 тысяч рублей. Он начал угрожать семье.

25 ноября сторож из города Балея обнаружил кофемолку у дома в упаковке. Принеся ее домой, сын сторожа решил проверить устройство и включил его. Произошел взрыв, в результате которого мальчик получил множественные оскольчатые ранения. Его кисть пришлось ампутировать. После госпитализации в местной больнице школьника перевезли в Читу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири глава детского парламента три месяца домогался 15-летнюю школьницу.