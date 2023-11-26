Власти Новосибирска не планируют расторгать концессию на строительство моста

Также приостановка работ на объекте на период судебных разбирательств не планируется.

Региональные власти Новосибирской области не планируют расторгать концессионное соглашение с ООО «Сибирская концессионная компания». Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Эта организация ответственная за строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске.

По словам министра, в настоящее время вопрос о расторжении соглашения не рассматривается. Он подчеркнул, что строительство не остановят на период судебных разбирательств.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители прокатились по льду Обского моря.