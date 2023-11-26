Врач Мясников назвал продукт для профилактики рака

Врач рассказал о чудотворных свойствах свеклы.

В программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1», врач Александр Мясников рассказал, что добавление в рацион свеклы существенно снизит риск возникновения онкологических заболеваний.

Также, по его словам, она повышает уровень железа в организме, насыщает организм энергией и избавляет от лишнего жира. Свекла оказывает позитивное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что врач Мясников назвал продукты, которые защищают от диабета.