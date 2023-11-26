Юрист объяснила, как получить три зарплаты к концу года

Вопрос выплаты 13-й и 14-й зарплаты до конца года не имеет четкого законодательного регулирования и полностью зависит от внутренних положений работодателя. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская агентству «Прайм».

По ее словам, если выплата годовой премии предусмотрена во внутренних документах компании, то работники имеют право на ее получение. Эта практика распространена в государственных организациях, сфере обороны и крупных компаниях. Размер премии может быть установлен как в процентном соотношении к окладу или среднегодовому заработку сотрудника, так и в виде фиксированной суммы.

Красовская подчеркнула, что договоры могут содержать условия, при которых годовая премия не выплачивается.

Если работник имеет право на 13-ю зарплату, но увольняется до конца года, он все равно может претендовать на ее получение. Процесс выплаты может происходить при увольнении или после него.

Юрист также уточнил, что 14-я зарплата чаще всего предусмотрена для сотрудников в организациях с высокой прибылью. Эта премия устанавливается руководителем для отдельных работников в знак высоких заслуг и достижений.

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