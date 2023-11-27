Афросибирячку Дженис Муэ признали самой сексуальной девушкой Новосибирска

Стало известно, кто стал самой сексуальной девушкой города.
В Новосибирске прошёл конкурс красоты, по результатом которого стало известно, что 33–летняя Дженис Муэ признана самой сексуальной женщиной Новосибирска — ей присвоили титул «Sexy Lady of Siberia».
Дженис профессиональная модель, а также специалист по недвижимости.
У сибирячки смешанный тип происхождения: мама — русская, а отец — замбиец.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жительница Новосибирска стала самой красивой сибирячкой на конкурсе «Миссис Россия».