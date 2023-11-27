Бизнесмен из Новосибирска придумал маркетплейс для борьбы со старением человека

36-летний житель Новосибирска Алексей Хозяйкин решил заморозить мозг своего умершего отца несколько лет назад, чтобы вернуть его к жизни в будущем. Об этом пишет Infopro54.

Чтобы получить такую возможность, он заключил договор с компанией «КриоРус» на 100 лет за 700 тысяч рублей.

На данный момент в «КриоРусе» находится 94 замороженных людей и 61 домашний питомец. Владельцы чаще выбирают заморозку для своих кошек.

Алексей Хозяйкин подчеркнул, что решил заморозить мозг отца задолго до его смерти. Папа Алексея умер в 56 лет от рака.

Он уверен, что в течение следующих 30 лет наука сможет вернуть замороженных людей к жизни. План Хозяйкина включает восстановление памяти отца по размороженному мозгу, создание молодого и здорового тела при помощи 3D-принтера.

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