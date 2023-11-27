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общество наука

В США обнаружили самый ранний признак болезни Альцгеймера

Фото: Pexels.com

Американские ученые из Калифорнийского университета опубликовали в журнале Neurology результаты своего исследования.

Они выявили ранний признак надвигающейся деменции. Исследование показало, что уменьшение размера гиппокампа, ответственного за память, эмоции и пространственную навигацию, может быть индикатором скорого наступления болезни Альцгеймера.

Ученые отметили, что у каждого человека с возрастом происходит уменьшение гиппокампа. Однако в определенных ситуациях это уменьшение может происходить гораздо быстрее. Исследование также показало, что скопления белка могут отсутствовать в мозге пациента.

Исследование проводили на 128 людях в течение 10 лет. Ученые подтвердили, что сокращение гиппокампа коррелирует со снижением когнитивных возможностей, и чем быстрее это происходит, тем сильнее проявляется деменция.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые нашли убийц раковых клеток в говядине и молоке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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