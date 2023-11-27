ГД России рассмотрит законопроект об ответственности для добровольцев СВО

На пленарном заседании Государственной Думы России 28 ноября рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности для добровольцев, совершивших преступления против военной службы.

Об этом РИА Новости сообщил источник в Государственной Думе. Он уточнил, что это первое чтение законопроекта.

Ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные в ходе выполнения боевых задач в составе добровольческих формирований.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин сделал жёсткое заявление по специальной военной операции.