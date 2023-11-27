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общество

ГД России рассмотрит законопроект об ответственности для добровольцев СВО

Фото: Pexels.com

На пленарном заседании Государственной Думы России 28 ноября рассмотрят законопроект о введении уголовной ответственности для добровольцев, совершивших преступления против военной службы.

Об этом РИА Новости сообщил источник в Государственной Думе. Он уточнил, что это первое чтение законопроекта.

Ранее в Госдуму внесли пакет законопроектов об уголовной ответственности за правонарушения, совершенные в ходе выполнения боевых задач в составе добровольческих формирований.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Путин сделал жёсткое заявление по специальной военной операции.

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Игорь Кириченко
Журналист

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