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общество

Глава сельсовета Тальменки Сергей Матвеев погиб на СВО

Фото: Инцидент Новосибирск

Сегодня, 27 ноября, в Тальменке прощаются с председателем сельсовета Сергеем Матвеевым. Об этом сообщило издание «Весь Искитим».

Мужчина погиб в ходе специальной военной операции. Новости о его гибели появились на прошлой неделе. Тело погибшего прибыло на родину в выходные. По неофициальным данным, военнослужащий погиб 20 ноября под Авдеевкой.

Сергей Матвеев родился 9 июня 1974 года. Он получил образование в Колыванском сельскохозяйственном техникуме и Новосибирском юридическом институте. Хотя он не служил в армии, осенью этого года он добровольно отправился на службу Во время выполнения боевой задачи он получил серьезное ранение.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 415 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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