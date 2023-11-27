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общество

415 участников СВО из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты

Фото: freepik

В новом году участникам специальной военной операции предоставят жильё и дополнительные выплаты.

В правительстве региона сообщается, что 415 участников военных действий в Украине из Новосибирской области получили реабилитационные сертификаты.

«С 2024 года будет введена единовременная денежная выплата на обеспечение условий доступности жилого помещения бойцов, принимавших участие в СВО и являющихся инвалидами боевых действий», — передают в правительстве Новосибирской области.

Запросить сертификат на помощь могут получившие ранение и ставшие инвалидами участники специальной военной операции.

Напомним, что в Новосибирске участники СВО с инвалидностью получат миллион на жильё.

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Валерия Митрохина
Журналист

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