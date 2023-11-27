«Готовится план мести — молись!»: что известно о матери двоих детей, зарезавшей мачеху и её мужа под Новосибирском

В Болотнинском районном суде Новосибирской области сегодня избирают меру пресечения матери двоих детей Анастасии – женщина вместе с сожителем зарезала свою мачеху и её мужа.

Конфликт в одном из домов Болотного произошёл в минувшую субботу, 25 ноября. Как рассказывают соседи, пьянки и гулянки здесь случались часто. Да и 28-летняя Анастасия уже побывала в октябре на федеральном канале после очередной потасовки. Выпуск программы «За гранью» на НТВ назывался «Мама с ножом». Сёстры сожительницы брата требовали, чтобы Анастасию лишили родительских прав.

«Сожительница моего брата не раз кидалась на него с ножами. Ребятишки это всё видели. Родители ругаются, дерутся, — заявила в эфире НТВ сестра Алёна. – Бывало, что он приходил с работы и просто спрашивал: «что есть поесть?» А она могла на него кинуться или спровоцировать какой-то скандал. И это происходило часто. Ваня ходил побитый».

Сестра говорит, что Ивана постоянно привозили домой с ранениями, которые зашивали в местной больнице. При этом сам герой в полиции всё время говорил, что подрался на улице. В программе высказалась и сама Анастасия Б.

«Иван начинает меня задевать. Говорит, что у меня нет родителей. Я маленькая, хрупенькая девушка, я должна себя как-то защищать! Я — несильно. Я хоть и брала в руки нож, но силу я рассчитывала, — объясняла Анастасия широкой аудитории. – Человек на видео пришёл ко мне в неадекватном состоянии и начал оскорблять моих детей, но там рана – несерьёзная».

После широкой огласки этой истории на центральном канале судьбой Анастасии заинтересовались правоохранительные органы. У женщины забрали дочерей. Как рассказывают знакомые, после этого она обозлилась.

"Готовится план мести — молись, ****!"

– такой статус появился на странице Анастасии во «ВКонтакте».

После этого мать начала крепко выпивать. 25 ноября Анастасия была в гостях у своей 45-летней мачехи и её 43-летнего сожителя. Слово за слово – и «болотнинская звезда» вновь взялась за нож. Хозяйка с гражданским мужем от руки погибли на месте.

28-летняя Анастасия вместе с новым другом сбежала с места происшествия, но вскоре оба были задержаны и доставлены в отдел полиции. Сегодня, 27 ноября, в 16.00 Болотнинский районный суд изберёт обоим меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)»,

- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

На этот раз Анастасии, видимо, не удастся избежать реального срока заключения – ей грозит до 20 лет лишения свободы.