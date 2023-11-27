Из Новосибирска в Камрань начнёт летать компания Azur Air

Компания Azur Air начнёт летать из Новосибирска во Вьетнам, Камрань.

Как сообщили сотрудники аэропорта Толмачево, компания Azur Air начнёт летать из Новосибирска в Камрань с 3 декабря. Время в пути составит 7 часов 50 минут. Перелёты планируют выполнять на Boeing 757 по средам, пятницам и воскресеньям.

Маршрут действует до 28 января 2024 года.

Напомним, что авиакомпания Qazaq Air возобновит регулярные рейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска. С декабря этого года маршрут Астана-Новосибирск будет выполняться до пяти раз в неделю, а рейсы из Усть-Каменогорска в Новосибирск будут осуществляться 1-2 раза в неделю