Компания «Сибагро» получила награду за развитие ИИ в сельском хозяйстве

Проект по применению искусственного интеллекта в свиноводстве стал лауреатом Национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта».

Компания создала систему, которая на базе компьютерного зрения ведет регулярный мониторинг животных и помогает следить за правильным развитием поросят.

Умные камеры фиксируют сколько раз свинка подошла к кормушке, как двигается, прибавляет ли в весе. Если есть отклонения от нормы — система поставит виртуальную метку на животном и передаст сигнал о проблеме специалисту

«Мы только в начале своего пути, но видим в цифровизации огромный потенциал. По прогнозам, искусственный интеллект способен увеличить эффективность производства, что в итоге благоприятно скажется на конечной себестоимости таких важных процессов, как доращивание и откорм», – отмечает исполнительный директор Виталий Павлюк.

Развивать проект Сибагро помогает Сбер. В планах сотрудничества — разработать удобный сервис видеоаналитики, который способствует цифровой трансформации свиноводческой отрасли.

Внедрять пилотный проект планируется на Томском свинокомплексе в конце этого года. Если испытания пройдут успешно, разработчики приступят к тиражированию системы на других предприятиях холдинга.