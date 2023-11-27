Никита Михалков открыл в Новосибирске фестиваль имени Эдуарда Артемьева

В понедельник, 27 ноября, в Новосибирске состоялся концерт-открытие Первого международного конкурса-фестиваля музыкального и мультимедийного искусства имени Эдуарда Артемьева «Сибириада».

Эдуард Артемьев — народный артист России и лауреат престижных премий. Он широко известен своим вкладом в музыку.

Артемьев писал музыку для фильмов Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и Андрея Тарковского. Он также является автором рок-оперы, мюзикла, хоровых и симфонических произведений, реквиема.

Режиссер Никита Михайлов приехал на мероприятие. Он подчеркнул величие творческого вклада Артемьева.

«Мы первый раз празднуем преддверие дня рождения Эдуарда Николаевича в его отсутствие, и я бы хотел, чтобы мы о нем тихо вспомнили. Я счастлив, что имел возможность и смелость говорить Артемьеву, что он гений в глаза и не лукавить. Это композитор, который никогда не сфальшивил и в жизни тоже», — сказал режиссер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что концерт итальянского певца Пупо пройдёт в Новосибирске уже через десять дней.