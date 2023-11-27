Под Новосибирском в МВД по Болотнинскому назначили нового начальника

В Болотнинском районе Новосибирской области назначили нового начальника МВД.

Новым руководителем стал подполковник полиции Алексей Седышев. Об этом 25 ноября сообщил начальник Главного управления МВД России по региону, генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

Алексей Седышев родился в 1974 году в Колыванском районе. Он отучился на юриста в Новосибирском государственном аграрном университете в 2010 году. Однако службу в органах начал в 1999 году младшим инспектором. С 2017 года он занимал должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска в межрайонном отделе МВД России по Колыванскому району .

В прошлом году Алексея Седышева назначили заместителем начальника отдела МВД России по Колыванскому району.

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