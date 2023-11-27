Под Новосибирском арестовали зарезавшую мачеху женщину и её сожителя

В Болотнинском районном суде Новосибирской области избрали меру пресечения Анастасии, которая снялась на телеканале НТВ и у неё забрали детей. После этого она взялась за нож и зарезала свою мачеху с сожителем.

28-летняя Анастасия из Болотного как будто предупреждала о готовящемся преступлении на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: "Готовится план мести — молись, ****!"

Дело в том, что чуть больше месяца назад она побывала в эфире программы «За гранью», куда пожаловались сёстры сожителя Анастасии.

«Она не раз кидалась с ножами на моего брата. Ребятишки это всё видели. Родители ругаются, дерутся, — заявила в эфире НТВ сестра Алёна.

– Бывало, что он приходил с работы и просто спрашивал: «что есть поесть?» А она могла на него кинуться или спровоцировать какой-то скандал. И это происходило часто. Ваня ходил побитый».

Раны брата зашивали и отправляли его домой. Писать заявление на мать своей 5-летней дочки Иван отказывался. Однако после программы историей заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Девочек у Анастасии забрали.

После этого мать начала крепко выпивать. 25 ноября Анастасия была в гостях у своей 45-летней мачехи и её 43-летнего сожителя. Слово за слово – и «болотнинская звезда» вновь взялась за нож. Хозяйка с гражданским мужем от её руки погибли на месте, а пара сожителей с места сбежала.

Их нашли и задержали, а сегодня, 27 ноября, доставили в Болотнинский районный суд для избрания меры пресечения. Дело квалифицировали как двойное убийство.

«По ходатайству Болотнинского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Новосибирской области сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу двум местным жителям. Также им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ»,

- сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Ближайшие два месяца «мама с ножом» и её сожитель проведут в СИЗО, грозит паре до 20 лет лишения свободы.