Шеф-поваров с зарплатой в 200 тысяч рублей ищут в Новосибирске

В Новосибирске активно ищут поваров с зарплатой в 200 тысяч рублей.

По данным портала hh.ru, в Новосибирске несколько работодателей ищут шеф-поваров с зарплатой в 200 тысяч рублей. Заработная плата будет складываться из оклада и надбавок.

Также было указано, что при трудоустройстве нужно учитывать возможный переезд в другой город.

В какие конкретно заведения нужны шеф-повара – неизвестно.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что максимальная заработная плата экономиста в Новосибирске составляет 140 тысяч рублей.