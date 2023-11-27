Сколько ещё продлится «шторм века»: ответил главный синоптик страны

Метеоролог Роман Вильфанд рассказал, причины явлений на юге России и в Москве.

Главный метеоролог России Роман Вильфанд пояснил, что в Москву непогода пришла с юго-запада: из Средиземноморья через Черноземье и вместе с этим принесла в Москву сильный ветер до 13–15 метров в секунду. Отсюда появились и всевозможные осадки – ледяной дождь и обильный снег.

В свою очередь, в регионе Черного моря воздушные массы с севера встретились с очень тёплым воздухом с юга, по этой причине резко усилился и сам ветер – он стал до 25-40 метров в секунду.

Метеоролог отметил, что сегодня в регионе Крыма и Краснодарского края ожидается наиболее тяжелый день, так как непогода продержится в регионе ещё два дня.

Напомним, что сибирячка описала последствия мегашторма в Севастополе.