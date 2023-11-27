Составлен список топ ритейлеров по доходам с продуктов в Новосибирске

В Новосибирске опубликовали рейтинг компаний по доходам с продажи продуктов питания.

Лидирующую позицию занимает компания X5 Retail Group — она владеет такими магазинами как «Пятёрочка» (292 магазина) «Чижик» (24 магазина). На момент 2023 года выручка компании составляет более 30 миллиардов рублей.

Следующую позицию занимает барнаульский магазин «Мария-Ра» — 292 магазина. Выручка компания достигает 27 миллиардов рублей.

На третьем месте находится магазин «Лента» с выручкой в 22 миллиарда рублей. Не так сильно отстаёт и магазин «Магнит» с выручкой в 23 миллиарда рублей, а следом и томская сеть «Ярче» — 20 миллиардов рублей.

Магазины «Красное&Белое» (199 точек) и «Бристоль» (125 точек) не отстают от пятёрки лучших. У них выручка может быть около 18 миллиардов рублей.

Напомним, что магазины сети «Монетка» сменили владельца в Новосибирске.