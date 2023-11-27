Стали известны последствия урагана в Крыму

Страшный ураган накрыл Крым, который разрушил природу и инфраструктуру городов.

По данным Telegram-канала «РИА Новости», около 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма. Подача воды в Черноморском районе полностью прекращена из-за отсутствия света.

Также стало известно, что во время погодных условий пострадало 3 человека — их госпитализировали.

Как сообщает источник, шторм разрушил 63 дерева, которые были вырваны с корнями, 3 рекламных щита, кровли 20 домов, фасады 3 строений и 17 транспортных средств.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на Крым обрушился непревзойденный шторм, о котором предупреждала Турция.