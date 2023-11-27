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общество

Шторм накрыл Крым: люди эвакуируются, деревья падают, море приобретает необычный оттенок.

Скриншот: YouTube

На данный момент на Крым обрушился непревзойденный шторм, о котором предупреждала Турция.

В Евпатории, известной своими песчаными пляжами, море приобрело свинцово-коричневый оттенок. В районе Севастополя, судя по видеозаписям в социальных сетях, улицы заблокированы упавшими деревьями. Некоторые дороги затоплены. Мощный ветер с моря заставляет волны атаковать берег, что серьезно повредило пляжную инфраструктуру.

Один из постоянных собеседников газеты "Московский Комсомолец", орнитолог Тихон Синицын, оказался в районе "Артека", то есть в окрестностях поселка Гурзуф, когда началась непогода.

«Шторм действительно очень сильный. Больше ничего ответить не могу. Меня сейчас самого чуть не снесло», — сказал Синицын в 18.00.

Ожидается, что пик непогоды придется на период с 21:00 до 00:00 26 ноября. Кажется, что "шторм века" — такое красочное название полностью отражает ситуацию на полуострове, и население не зря призвали не покидать свои дома.

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Александр Борисов
журналист

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