«Страшно, но очень красиво»: новосибирские туристы в Сочи напуганы мегаштормом

Второй день подряд юг России трясёт от шквалистого ветра и шторма – где-то остановились поезда. Пережить буйство стихии пришлось и отдыхающим в Сочи новосибирцам.

Размах природного бедствия в Краснодарском крае сравним с последствиями шторма и в Крыму. Жителей города Сочи о сильном дожде начали предупреждать ещё в субботу, 25 ноября: ненастье ждали в горной и предгорной местности. Новосибирцы также стали свидетелями «мегашторма».

«Начался шторм, волна поднималась на 8 метров, температура – около 7 градусов. Очень сильный ветер. Было страшно, но очень красиво», — рассказала одна из отдыхающих Валентина.

К воскресенью, 26 ноября, круг географии ненастья расширился: ожидались сильные дожди, усиление ветра до 27 метров в секунду, подъёмы уровней рек – не только в Сочи, но и ФТ Сириус.

«Мы в номере, скоро поедем в аэропорт. В Хосте очень много поваленных деревьев. В некоторых населённых пунктах размыло железную дорогу», — говорят отдыхающие.

Как сообщают власти Краснодарского края, задержки были в движении поездов в направлении Сочи, также были отменены электрички до Адлера.

Основные повреждения железнодорожного полотна произошли в Лазаревском районе – там работники РЖД восстанавливают рельсы. Неутешительным был прогноз от МЧС и на понедельник, 27 ноября.

«На территории города Сочи и ФТ Сириус ожидаются сильные волны 6 баллов, опасность формирования смерчей над морем»,

- говорится в сводке.

Так, в посёлке Лоо буквально на глазах местных жителей шторм накрыл эллинг и разрушил его. Вдоль морской линии повреждены многие временные строения, например, летние кафе.

Новосибирские туристы рассказывают, что, например, в Хосте отрубило свет на вокзале. Улетающие несколько часов безрезультатно просидели в аэропорту.

«Мы должны были вылететь в 13.10, но мы до сих пор в ожидании. Многие рейсы перенеслись», — сообщила Валентина.

Практически весь понедельник сотрудники районных администраций и МЧС устраняли последствия «мегашторма» — ущерб от разгула стихии пока уточняется.

«В ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники. Полностью освобождены от поваленных деревьев дороги. Железнодорожное сообщение восстановлено, самолёты начали выходить в рейсы. Один человек погиб»,

- сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Впрочем, и сейчас жителям прибрежной зоны рекомендуют оставаться дома: о завершении шторма сообщений пока не поступало.