В аэропорту Толмачево создали условия для людей с ОВЗ

В Новосибирске в аэропорту Толмачево создали условия для маломобильных групп

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, совместно с представителем общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов», прокуратурой Новосибирской области была проведена проверка исполнения законодательства о социальной защите инвалидов.

Было установлено, что в аэровокзальном комплексе не было информационных тактильных табличек, имелись препятствия к перемещению маломобильных людей, не в должной мере обеспечивалась доступность для пользования туалетной комнатой.

Прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений закона директору АО «Аэропорт Толмачево». После чего объект был приведен в соответствие с предъявленным требованиям.

Юридическое лицо был привечено к административной ответственности и вынесено предупреждение.

Напомним, что в Новосибирске предложили реконструировать аэропорт Толмачево по концессии.