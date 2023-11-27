В детских садах Новосибирска поздравили мам и бабушек с праздником

В Новосибирске дети поздравили с Днём матери своих мам и бабушек во время концерта в детском саду.

Как сообщает портал Горсайт, детские сады в Новосибирске провели мероприятия приуроченные ко Дню матери. Были проведены концерты, на которых дети и воспитатели подготовили танцевальные номера, стихи и юмористические сценки.

Так, например, в одном из садов Ленинского района дети и воспитатели подготовили танцевальные номера, стихи и юмористические сценки.

Праздник стал отличным способом объединить родителей и детей в радостном настроении.

Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил сибирячек с Днём матери.