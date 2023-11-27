В Новосибирске мужчина обстрелял машину бывшей жены

Житель Новосибирска обстрелял машину.

Как сообщается в группе “ACT-54” в социальной сети “ВКонтакте”, в Новосибирске на ОбьГЭСе мужчина приехал пьяным без прав на Toyota Hilux Surf во двор к бывшей жене и обстрелял её машину, в результате чего Toyota Celica получила значительные повреждения.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что женщина написала два заявления по факту противоправных действий гражданина в отношении неё.

Сейчас правоохранительные органы начали проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, что в Новосибирске неизвестные обстреляли многоэтажный дом на улице Титова.