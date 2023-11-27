В Новосибирске мужчины стали чаще заказывать одежду в интернете

В третьем квартале 2023 года в Новосибирске заметили значительный рост спроса со стороны мужчин на одежду и обувь. По статистике, показатель увеличился на 40%.

Из общего числа покупателей 77% увеличили свои расходы на одежду, а 55% предпочитают отечественные бренды. Несмотря на нестабильность экономической обстановки, продажи брендовых товаров выросли на 57%. Особенно востребованной оказалась марка Gucci. Ее прирост составил 85% за год.

Лишь 15% граждан отдают предпочтение продукции класса люкс. Рост продаж женской одежды и обуви в городе составил соответственно 10% и 26%. Отметим, что мужчины все чаще выбирают онлайн-покупки, где спрос на одежду вырос на 44%, а на обувь — на 61%.

Средний чек покупки мужской одежды составил 2 900 рублей, в то время как на мужскую обувь приходится в среднем 3 910 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске объявлены причины закрытия 16 продовольственных рынков.