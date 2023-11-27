В Новосибирске резко снизилась доля людей с низкой зарплатой

По данным РИА Новости, основанным на официальной статистике, удельный вес работников с заработной платой ниже 20 тысяч рублей в месяц в Новосибирской области уменьшился за год с 16,9% до 9,8%.

Сегодня этот показатель на 0.8 п.п. ниже, чем по РФ в целом, а в прошлом году был выше среднероссийского, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

Доля высокооплачиваемых работников за год выросла в регионе с 5,4% до 9,6% или в 1,77 раза. Удельный вес жителей региона, которые могут себе позволить взят в ипотеку квартиру комфорт класса с элементами бизнеса только за год вырос больше, чем в 1,5 раза.

«Новосибирская область не входит в число лидеров в рейтинге регионов по уровню заработной платы. По доле высокооплачиваемых работников регион в 1,5 раза отстает от средних показателей по стране. В СФО Новосибирская область занимает только 5 место, Красноярский край опережает регион по доле высокооплачиваемых работников в 2 раза, Иркутская область 1,6 раза. А удельный вес рабочих с заработной платой ниже 20 тысяч у регионов лидеров по СФО меньше, чем в Новосибирске в 3.8-4 раза», — уточнил эксперт.

Это не мешает Новосибирску лидировать в федеральном округе, как по объему жилищного строительства, так и по темпам продаж квартир в новостройках, заключил аналитик.

Напомним, в Новосибирске к 2043 году хотят построить мини-город рядом с «Золотой Нивой».