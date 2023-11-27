В Новосибирске Сушко и Локхарт устроили драку в матче «Сибирь» - «Куньлунь»

Сегодня, 27 ноября, в Новосибирске идет матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной командой «Сибирь» и клубом «Куньлунь Ред Стар».

В первой половине второго периода произошла драка между нападающим «Сибири» Максимом Сушко и форвардом «Куньлуня» Люком Локхартом. Хоккеисты подрались после того, как белорус Сушко толкнул на борт одноклубника Локхарта.

Игроков оштрафовали на пять минут. Владимир Михалёв из «Сибири» получил двухминутное удаление за участие в драке.

Ранее Сиб.фм сообщал, что «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в домашнем матче — 3:1.