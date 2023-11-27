В Новосибирске задержали подозреваемых в диверсии на железной дороге

Двое подозреваемых в поджоге железнодорожного оборудования задержаны транспортными полицейскими в Новосибирске.

В Новосибирске в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УТ МВД России по СФО, линейного отдела МВД России на станции Новосибирск и УФСБ России по НСО установлены и задержаны подозреваемые в совершении поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Клещиха и Чемской.

По данным правоохранительных органов, ранее молодые люди 17 и 20 лет, проживающие в Новосибирске, откликнулись на предложение заработать 20 тысяч рублей за осуществление поджога.

Следователями Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России противоправные действия задержанных квалифицированы по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сейчас за совершение преступления им предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок двадцать лет.

Напомним, что в Новосибирске задержали домогавшегося пассажирки мигранта.